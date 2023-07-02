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Haberler Ekonomi Tarlada 15 markette 40 lira!

Tarlada 15 markette 40 lira!

Tarlada 15 markette 40 lira!
GAZİANTEP'İN Araban ilçesinde yetişen ve Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yüzde 22'sini karşılayan Araban sarımsağında hasat sona erdi. Toplamda 20 bin dönüm üzerinde ekilen sarımsaklardan 20-25 ton rekolte elde edildi. Araban Ziraat Oda Başkanı ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, "Şu an tarlada hasat bitti amele paketleme ve temizleme işlemlerini yapıyor. Sarımsağımızın kalitesi hiçbir yerde yok. Sarımsağımız tarlada 15 TL ancak marketlerde iki katından fazlaya satılıyor. Bizim acıdığımız konu budur. Tüketici 40 TL'ye bunu yemesin. Yani biz 15 TL'ye satıyorsak oda 20 TL'ye yesin" dedi.
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