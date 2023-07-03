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Haberler Ekonomi Antalya’da domates azaldı fiyat endeksi arttı

Antalya’da domates azaldı fiyat endeksi arttı

Antalya’da domates azaldı fiyat endeksi arttı
ANTALYA Ticaret Borsası Haziran ayı hal endeksini açıkladı. Domates miktar endeksi yıllık yüzde 56.88 azalırken, fiyat endeksi yüzde 124.91 arttı. Sebze miktar endeksi yıllık yüzde 43.56 azalırken, fiyat endeksi ise yüzde 101.49 arttı. Meyve miktar endeksi yıllık yüzde 58.92 azaldı, fiyat endeksi ise yüzde 118.28 arttı. Haziran ayında endekslerdeki yıllık değişimler, miktarda domates, sebze ve meyve için son 8 yılın rekor azalışları oldu. Yıllık fiyat endekslerindeki değişimler ise domates ve sebze için 8 yılın ortalama üzerinde, meyve için ise 8 yılın rekoru oldu.
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