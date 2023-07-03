Aydın’dan ilk çeyrekte 385 milyon dolar ihracat

EGE bölgesinin önemli sanayi illerinden Aydın'da yılın ilk çeyreğindeki ihracat rakamları yüzleri güldürdü. Kentin ihracat ve ithalatı arasındaki farkın, Türkiye'nin cari açığının kapanmasından önemli rol oynadığını dile getiren Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, "Geçtiğimiz yıl ilimizden 1 milyar 250 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. Buna karşın ithalatımız 490 milyon dolar olmuştu. İhracatımız ile ithalat arasındaki 760 milyon dolarlık fark ülkemizin cari açığının kapanmasında önemli bir yer tutuyor. Bu anlamda Aydın, Türkiye'nin cari açığının kapanmasında lider bir il. Bu yılın ilk 4 ayında ilimizden 385 milyar dolar ihracat gerçekleşti" diye konuştu.