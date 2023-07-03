  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Borsa İstanbul'dan tarihi rekor! BIST 100 endeksi 6000 puana doğru yöneldi

Borsa İstanbul'dan tarihi rekor! BIST 100 endeksi 6000 puana doğru yöneldi

Son dakika haberi...Kurban Bayramı sonrası güne 5.867 puandan giren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 5.925 puana yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Borsa İstanbul’dan tarihi rekor! BIST 100 endeksi 6000 puana doğru yöneldi

Son dakika haberleri... Kurban Bayramı sonrası güne 5.867 puandan giren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 5.925 puana yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 108,12 puan artışla ve yüzde 1,88 değer kazanarak 5.867,23 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,13 ve holding endeksi yüzde 1,61 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 4,62'yle ulaştırma oldu. Salı günü yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, yüzde 0,46 değer kazancıyla günü 5.759,11 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu da tazeledi. Endeks gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 5.766,58 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında artış kaydetmesiyle risk iştahının arttığını söyledi.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.900 ve 6.000 seviyelerinin direnç, 5.750 ve 5.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA