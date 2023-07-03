Memur ve emekliye refah zammı

Kademeli zam, refah payı artışı ve enflasyon zammı ile birlikte temmuz ayında emeklilere üçlü bir zam yapılması planlanıyor. En düşük emekli aylığı 7500 lira olurken Temmuz zammı kök maaş üzerinden yapılacak. Kademeli maaş artışı bu kök aylıklar üzerinden yapılacak. Örneğin, kök aylığı 3500 liranın altında olanlara 50, 3500-5500 lira arasındakilere yüzde 45, 5500-7500 lira arasındakilere yüzde 40, 7500-10 bin lira arasındakilere yüzde 35 gibi azalan oranda bir zam belirlenecek.

YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR

Yapılan zam sonrası kök aylığı 7500 liranın altında kalanlar, yine 7500 lira aylık almaya devam edecek. Emekli aylıklarına yapılacak kademeli artış prim günü ile emekli aylığı arasında ortaya çıkan belirgin farkı da telafi edecek. Yapılacak zamdan emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ile emekli olanlar için bir ayırım söz konusu olmayacak. Memur ve emekli aylıklarına Ocak ayındaki yüzde 30 zamla en düşük memur maaşı 11 bin 848 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 6 bin 78 liraya çıkmıştı. Memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 dönemi toplu sözleşme zammı ise yüzde 6 oldu. Yüzde 8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına, yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı da eklenecek ve refah payıyla da birlikte 6 aylık memur zammı belli olacak. Refah payı için yasal düzenleme gerekiyor.

AİLE YARDIMI, SEYYANEN ZAM

Yasadaki maddelerden biri en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması olup bunun için farklı formüller değerlendirildi. Birinci seçenek; aile yardımıyla birlikte en düşük memur maaşı 11 bin 848 lira olup bunun yüzde 85 artırılarak 22 bin liraya çıkarılması. Bir diğer formül de 5 bin lira gibi seyyanen artış, kalan kısmın oransal olarak artırılarak 22 bin liraya tamamlanması olacak. Kamu çalışanlarına temmuz ayında yapılacak ek zamla birlikte bütün kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge düzenlemesi de yapılacak. Bu düzenlemenin dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak. Yapılacak düzenlemeden ilk etapta 470 binin üzerinde memur yararlanacak.

KİRA ZAMMI SINIRI MECLİS GÜNDEMİNDE

4 Temmuz'da açılacak TBMM'de gündem maddeleri arasında memur ve emekli maaşı düzenlemesi, anayasa değişikliği ve kira artışlarında yüzde 25 sınırının uzatılması yer alıyor. Mecliste bu düzenlemelerin torba yasa olarak ele alınması bekleniyor. Kiracı ve ev sahiplerini karşı karşıya getiren konutlarda kira artışı sorununa yönelik hükümet, ev kira zammını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemeyi uygulamaya koymuştu. 1 Temmuz 2023 itibarıyla sona eren uygulamanın 2 Temmuz 2024'e kadar uzatılacağı açıklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, düzenlemenin torba kanunla yasalaşacağını söyledi.