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Haberler Ekonomi Tarihi yapılandırma fırsatı bugün sona eriyor

Tarihi yapılandırma fırsatı bugün sona eriyor

Tarihi yapılandırma fırsatı bugün sona eriyor
GELİR İdaresi Başkanlığı'ndan edindiği bilgiye göre, vergi daireleri ve sosyal güvenlik müdürlüklerine ödenecek borçlar başta olmak üzere çok sayıda kurumun alacağının yapılandırıldığı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak için bugün son gün. Yapılandırma düzenlemesinden yararlanılmak için tanınan başvuru süresi 31 Mayıs'ta, ilk taksit ödeme süresi ise 30 Haziran'da sona erecekti. Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu süreler birer ay uzatılmıştı. Buna göre, son başvuru süresi bugün, ilk taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz'da dolacak. Öte yandan, kanun kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor.
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