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Borsa tüm zamanların rekorunu egale etti

Borsa tüm zamanların rekorunu egale etti
BORSA İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günün ilk yarısında 5.992,42 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Kapanışa doğru artan alımların etkisiyle endeks 6.000 puan psikolojik direncini kırdı. Günün ilk yarısında artış yüzde 3,98 oranında oldu. Endeksi, 6.005 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 16:56 itibarıyla önceki kapanışa göre 230 puan ve yüzde 4'ü aşan değer kazancıyla 5.989 puan oldu. Toplam işlem hacmi 86 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden tümü yükseldi.
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