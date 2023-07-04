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İstanbul Havalimanı yolcu rekorunu yeniledi

İstanbul Havalimanı yolcu rekorunu yeniledi
Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde ev sahipliği yaptığı uçuşlarla yolcu sayısında rekor kırdı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, 2 Temmuz Pazar günü havalimanında 1642 uçuş ile 265 bin 961 yolcu seyahat etti. Bu rakamlarla açılışından bugüne kadarki en yüksek yolcu sayısına ulaşan İstanbul Havalimanı, "günlük yolcu sayısı rekorunu" kırmayı başardı. İstanbul Havalimanı, Ramazan Bayramı'nın son günü olan 23 Nisan'da günlük 1548 uçuş ve 244 bin 709 yolcu ile yılın ilk rekoruna imza atmıştı.
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