Küçük esnafı AYM’de Ticaret Bakanı savunacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, perşembe günü CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne taşıdığı e-ticaret yasasına ilişkin sunum yapacak. E-ticarette yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına Meclis'te tüm partilerin oyu ile geçen yasayı CHP AYM'ye taşımıştı.

AYM BAKANLIĞI DAVET ETTİ

AYM bayram öncesinde bakanlığı görüşüne başvurmak üzere davet ederken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın perşembe günü AYM'de sunum yapacağı ve hazırlayacağı dosyalarla yasanın önemine dikkat çekeceği öğrenildi. Bakanlık yetkilileri, e-ticaret yasasının önemini, "Okyanustaki en büyük köpek balığı, diğer balıkları yutuyor ve hiçbir balığın okyanusta yer almasına izin vermiyordu. İşte bu yeni E-ticaret yasası bunun önüne geçen bir düzenleme, yasa piyasaya yeni aktörlerin çıkmasını sağlayacak ve piyasadaki derinliği güçlendirerek herhangi bir aktörün aşırı büyüyerek diğerlerini yutmasını ve piyasada tekel olmasını önleyecek bir düzenleme" olarak açıkladı.