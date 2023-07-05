Afyon’da 40 bin ton kiraz rekoltesi bekleniyor

Kirazın anavatanı Afyonkarahisar'ın Sultandağı ve Çay ilçelerinde bu yıl yaklaşık 40 bin ton rekolte bekleniyor. Afyonkarahisar'da hasadına başlanan ihracatlık kirazın fiyatındaki düşüş nedeniyle bölgedeki merkezlerde alımlar durmuştu. Afyonkarahisar Valiliği ve Sultandağ Kaymakamlığı'nın girişimleriyle fiyat düşüşü nedeniyle duran ihracatlık kiraz alımı yeniden başladı. Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, bölgedeki yaş meyve alım merkezlerinin kiraz alımına başladığını söyledi. Kiraz üreticisi Nurettin Çelebi de yıl boyunca emek verdiği Napolyon kirazının fiyatını ihracatçıların değil, devlet yetkililerinin belirlemesi gerektiğini savundu. Yaş meyve alım merkezlerinde ihracatlık kirazın, kalitesi ve kalibresine göre kilogramı 45 ila 50 liradan alınması bekleniyor.