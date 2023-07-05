Manisa’da ihracat artışı sürüyor

ÜLKEMİZİN en önemli sanayi kentlerinden biri olan Manisa, Haziran ayında 450 milyon dolar, ilk 6 ayda ise 2 milyar 624 milyon dolarlık ihracat elde ederek ülkemize döviz kazandırdı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2023 Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı. 2023 yılının ilk 6 ayında gerçekleşen ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 artarak 2 milyar 624 milyon dolar oldu.

Geçen yıl aynı dönemde 2 milyar 515 milyon dolarlık ihracat yapıldı. İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Gaziantep ve Sakarya'dan sonra en fazla ihracat yapan 8. il oldu. Sektörlerde elektrik ve elektronik sektörü zirvedeki yerini sürdürdü. İkinci sırada yer alan iklimlendirme sanayi Haziran ayındaki ihracatını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 artırarak 63 milyon dolardan 73 milyon dolara çıktı. Üçüncü sırada ise otomotiv sektörü yer aldı.