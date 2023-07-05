Milyonlarca emekli ve çalışana ‘refah’ zammı

Milyonlarca emekli ve memurun beklediği enflasyon rakamları bugün açıklanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Kabine toplantısında, memura ve emekliye kademeli zammı da içeren torba teklife ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. Yapılan çalışma enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte paylaşılacak. Bakan Işıkhan, bugün açıklanacak 6 aylık enflasyona göre memur ve emeklilerin zam oranının netleşeceğini belirterek, "Meclis tatile girmeden temmuz ayında torba yasayı çıkarma çalışmamız sürüyor. Refah ve yaşam kalitesini artırmak önceliğimiz" diye konuştu.

GÖREVE GÖRE ARTIŞ ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün açıklayacağı haziran ayı enflasyonu ile birlikte memur ve emeklilerin alacakları zamlı maaşlar da belli olacak. Hemen ardından Meclis'e gelmesi beklenen torba teklifle hem taban maaşlar hem de refah payı oranı yasalaşarak uygulamaya başlayacak. Temmuz ayında ödenecek tüm maaşlar yeni zamlarla birlikte verilecek. En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarken doktor, polis, öğretmen, mühendis maaşlarına göreve göre kademeli artış yapılacak. Yüzdelik artışlarla birlikte seyyanen zam yapılacak. Örneğin maaşı 15 bin lira olan bir memura yüzde 25 zam verildiğinde 18 bin 750 liraya çıkacak, buna 5 bin lira seyyanen eklendiğinde de 23 bin 750 liraya yükselmiş olacak. Ayın 15'inde maaşlarını alan memurun en azından 1 hafta öncesinden bordroların hazırlanmış olması gerekiyor. Zamlı maaşın yatması için düzenlemenin bu hafta sonuna Meclis'ten çıkması gerekiyor. Yetişmemesi durumunda ise ek bordro düzenlemesi mümkün oluyor.

MECLİS TATİLE GİRMEDEN

Başkan Erdoğan, memur ve emeklilere verilen sözün tutulacağını belirterek, memur maaşlarına yapılacak zam sürecinin bugün açıklanacak 6 aylık enflasyon oranı ile netleşeceğini söyledi. Bakan Işıkhan da önceki akşam gerçekleşen Kabine toplantısının ardından yaptığı değerlendirmede, "Meclis tatile girmeden temmuz ayında torba yasayı çıkarma çalışmamız sürüyor" dedi. Bakan Işıkhan, memur maaş düzenlemesine ilişkin, "Biz

çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Refah ve yaşam kalitesini arttırmak önceliğimiz" diye konuştu.

KİMSE MAĞDUR OLMAYACAK

Bakan şöyle konuştu: "Yoğun bir mesai harcanıyor, çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması, çalışanlarımızın refahının artırılması bizimi için önemli." Bakan Işıkhan, memur ve emekliye refah payı konusunda açıklamanın Başkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geleceğine işaret etti.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN LİRA

Torba yasa teklifinde en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması, asgari ücret desteği, 6 aylık enflasyon farkı ile emekli-memura refah payı düzenlemeleri içeren yeni torba yasa ile 7 bin 500 lira ve üzerinde maaş alan emeklilere kademeli artış düzenlemeleri yer alacak.

REFAH PAYI EKLENECEK

Düzenlemeyle, 7 bin 500 liranın üzerinde aylık alan SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşında kademeli artış yapılacak. 7 bin 500 lira ile 10 bin lira arasında maaş alanlar 1. kademe, 10 bin ve 15 bin lira arasındaki maaş alanlar ikinci kademe, 15 bin liranın üzerinde emekli maaşı alanlar ise üçüncü kademe olarak değerlendirilecek ve buna göre aylıklarda seyyanen artış söz konusu olacak. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre 6 aylık enflasyon oranının yüzde 20 oranında gerçekleşmesi bekleniyor. Temmuz ayında emekli ve memur zamlarına refah payı da eklenecek.

İŞTE ZAMLI MAAŞLAR

Haziran ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonucuna göre, SSK -Bağ- Kur emeklisine yapılacak zam oranı 19,76 olarak hesaplandı. İşte beklenti anketine göre zamlı maaşlar: