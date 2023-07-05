Savunma sanayi rekora koşuyor!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2023 yılının Mayıs ayında 554 milyon 395 bin 850 dolar ihracat yapan Türk Savunma ve Havacılık Sektörü, 2023 yılının Haziran ayında ise 334 milyon 375 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi.

6 MİLYAR DOLAR

Sektör geçen senenin aynı ayına göre %16'lik bir artış gerçekleştirdi. Haziran ayının ihracat rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Türk Savunma ve Havacılık Sektörü'nün 2023 yılının ilk 5 ayında toplamda 2 milyar 378 milyon 199 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiği görüldü. Böylece sektör, 2023 yılı için hedeflediği 6 milyar dolar çıtasına adım adım yaklaşıyor.