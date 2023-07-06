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Haberler Ekonomi 37 bin köy evinin yapımına başlandı

37 bin köy evinin yapımına başlandı

37 bin köy evinin yapımına başlandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından köy evlerine ilişkin bir video yayımladı. Bakan Özhaseki paylaşımında, "Deprem bölgesindeki köylerimizde; vatandaşlarımızın huzurla oturacağı, yöresel mimariye uygun köy evlerimizin yapımına hızla devam ediyoruz. Toplamda 143 bin 271 evimizi, ahırlarıyla birlikte yapacağız. 37 bin 129 köy evimizin yapımına başladık" diye konuştu. Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Belpınar ve Mesthüyük köyü ile Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Özbek köyünde 100'e yakın köy evi depremzede vatandaşlara teslim edildi. Hatay'da 34 bin, Kahramanmaraş'ta 30 bin, Malatya'da 25 bin, Adıyaman'da 23 bin, Gaziantep'te 12 bin, Osmaniye'de 6 bin, Şanlıurfa'da 3 bin olmak üzere toplamda 143 bin 271 köy evi yapılacak.
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