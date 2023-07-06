Borsa İstanbul bir kez daha rekor tazeledi

BORSA İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,71 artışla günü 6.106,76 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 6.121,60 puana taşıdı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 102,86 puan artarken, toplam işlem hacmi 114,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,97 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,64 değer kazandı. Analistler, küresel pay piyasalarında, dünya genelinde artan resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını ifade etti.