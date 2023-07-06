Deprem dayanışması için MTV iki katı olacak

Asrın felaketi depremlerin yaralarının sarılması, şehirlerin yeniden inşası için MTV, ÖTV ve kurumlar vergisi için yeni düzenlemeler geliyor. 2023 yılı için tüm araçlardan bir defaya mahsus olmak üzere iki katı MTV alınacak. AK Parti'nin memur maaşları ile ilgili yasa teklifinde depreme dönük bazı vergi artışları da yer aldı.

BİR KEREYE MAHSUS OLACAK

Teklifi "millet dayanışması paketi" olarak tanımlayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Büyük hasarın telafisi için gerekli çalışmaların hızla hayata geçirildiğini görüyoruz. Ülkemiz bütçesinin ilave finansmana açıkça ihtiyaç duyduğu aşikardır" dedi. Yasa teklifinde yer alan düzenlemede, araç sahipleri, tescil ve kayıtlı bulunan araçlar ile yıl sonuna kadar tescil edilecek yeni araçlar için bir defaya mahsus ek MTV ödeyecek. 2023 mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtlar istatistiklerinde göre kayıtlı toplam taşıt sayısı 26 milyon 937 bin 791. MTV'de en düşük 219, en yüksek rakam da 101.152 olarak belirlendi. Ek ödeme iki taksitle yapılacak. İlk taksit, yasanın yürürlüğe girdiği ayı izleyen ay sonuna, ikinci taksit de kasım ayı sonuna kadar ödenecek.