Eğitimi yarım kalan kadınlara büyük fırsat

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), farklı nedenlerle üniversiteye gidememiş 35 yaş üstü kadınlar için bu yıl ilk kez yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

'TÜRK KADINININ AZMİ'

Devlet üniversitelerinin önlisans ve lisans programlarında 35 yaş üstü kadınlar için 21 bin 30 kontenjan ayrıldı. 17-18 Haziranda düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) belirlenen yaş aralığı dikkate alındığında 168 bin 7 aday başvurdu. YÖK Başkanı Erol Özvar konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "35 yaşından 79 yaşına kadar yaşları değişen kadınların evlatları hatta torunları yaşındaki genç adaylarla sınav maratonuna katılmaları Türk kadınlarının azmini göstermesi bakımından çok anlamlı. Üniversitelerin toplumun tüm fertleri için başarılı olabildikleri takdirde erişilebilir ve kapsayıcı olması gerektiğine inanıyoruz. Lise çağlarında yükseköğretim sınavlarına girememiş, girse de kazanamamış veya ortaöğretimde istediği hedeflere ulaşamamış ve üniversite okuyamamış 35 yaş üstü kadın vatandaşlarımıza araladığımız üniversite kapılarıyla onların her birinin toplumumuza ve bütün dünyaya örnek olacak başarı hikayeleri inşa edeceklerine inanıyoruz" dedi.