En düşük memur maaşına yüzde 86 zam

Milyonlarca memurun merakla beklediği zam oranı belli oldu. Meclis'e sunulan yasa teklifinde yer alan seyyanen zam oranı gösterge ile belirlendi. Yeni maaş katsayısı üzerinden yapılan hesaplamayla bütün memurlara Temmuz itibariyle aylık 8 bin 138 lira ilave ödeme yapılacak. Bu ödemeden 62 lira tutasındaki damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesintisi olmayacak.

TEMMUZ İTİBARİYLE GEÇERLİ

Bu yılın birinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 19.77 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 11.55 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde 2023 yılı Temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 17.55 oranında artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 19.77 oranında artış sağlandı. EN DÜŞÜĞÜ 9 BİN 288 LİRA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseleceği açıklanmıştı. Aile yardımı alan memur dikkate alınarak en düşük memur maaşı yüzde 86 zamla 10 bin 169 lira artmış oldu. Bu kapsamda, kamu görevlilerinin maaşlarında net 8 bin 77 lira artış yapılmasına ilişkin yasa teklifinin görüşmelerine Meclis'te başlanacak. Bu düzenlemenin yasalaşması halinde aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11bin 848 liradan 22 bin 17 liraya yükselecek olup en düşük memur emekli aylığı ise 7 bin 901 liradan 9 bin 288 liraya çıktı.

MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 17.55

Mevcut yasa teklifine göre ilave ödemeden memur emeklileri yararlanamayacak. Memur emeklileri 6 aylık enflasyon farkı, temmuz ayındaki yüzde 6 toplu sözleşme dikkate alınarak yüzde 17.55 oranında artacak. Haziran ayında 7 bin 901 lira olan en düşük memur emekli aylığı temmuz ayında 9 bin 288 lira olacak. Yeni zamla birlikte 25 yıl hizmeti olan bir öğretmen, polis 13 bin 910 lira alacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine, yüzde 19.77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Artışlar kök aylıklara uygulanacak. Yüzde 19.77 artış sonrası kök aylığı 7 bin 500 liranın altında olanlar temmuz ayından sonra 7500 lira almaya devam edecek.

SSK, BAĞ-KUR'LUYA YÜZDE 19.77

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yeni tablo şöyle: Yüzde

19.77'lik zamla beraber SSK (2008 öncesi) sigortalıların 6 bin 93 lira olan kök aylığı 7 bin 298 lira, SSK (2008 sonrası) emeklilerin 2 bin 199 lira kök aylığı 2 bin 634 liraya SSK tarım (2008 sonrası) kök aylığı bin 650 liradan bin 976 liraya çıktı. En düşük emekli aylığı olan 7500 lirayı Haziran-Aralık dönemi için de almaya devam edecekler. Bağ-Kur (esnaf 2008 sonrası) 2 bin 343 lira olan kök aylık 2 bin 806 liraya, Bağ-Kur (Tarım 2008 sonrası) 1852 liradan 2 bin 218 liraya yükselirken, 7500 lira almaya devam edecekler. Bu tutarlara ek ödemeler de dâhil bulunuyor.

KAMU ÇALIŞANLARININ NET MAAŞLARI BELLİ OLDU

Memur ve emeklinin beklediği maaş zammı açıklandı. En düşük memur maaşı yüzde 86 artışla 22 bin 17 liraya çıkarken, memura yüzde 17.55 oranındaki artışla birlikte "ilave ödeme" adıyla 8 bin 76 lira zam yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 19.77 oranında artış sağlandı.

UZMAN ÖĞRETMENİN MAAŞI 29 BİN LİRAYI GEÇTİ

Yeni zamlarla birlikte kamuda çalışan uzman memur 22 bin 938 lira, uzman öğretmen 29 bin 538 lira, 4/1 öğretmen 26 bin 654 lira, polis memuru 29 bin 525 lira, profesör 48 bin 124 lira, hizmetli de 20 bin 376 lira alacak.