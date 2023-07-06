Gaziemir Çözüm Kurs’tan LGS’de 3 şampiyon

2022-2023 Eğitim Öğretim yılının LGS sonuçları açıklandı. Uzun zamandır sınava hazırlanan 8. sınıf öğrencileri bu sınavdan aldıkları puanlar ve okul ortamalarına göre liselere yerleşecek. Gaziemir Çözüm Eğitim Kurumları bireysel ve kitlesel başarısı ile İzmir'in başarılı eğitim kurumları arasında yer aldığını bir kez daha ispatladı.

3 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

Yıllardır şampiyonlar çıkaran kurum, LGS'de 3 şampiyonlukla birlikte yüzde 0 ve 2'lik dilim arasında 43 öğrenci çıkardı. Gaziemir ve Üçyol'da bulunan şubeleri ile eğitime devam eden Çözüm Kurs'un 3 öğrencisi LGS'den tam puan olarak Türkiye şampiyonu oldu. Yiğit Efe Akkor, Arda Güler ve Ali Gök tüm soruları doğru cevaplayarak hem ailelerini hem de eğitimcilerini gururlandırdı. Sevinçleri gözlerinden okunan şampiyon öğrenciler için Gaziemir Çözüm Kurs'ta tören düzenlendi.

PLAKET VE HEDİYE VERİLDİ

Törene öğrenciler, öğretmenler ve öğrenci aileleri katıldı. Başarılı öğrencilere plaket ve hediyeleri takdim edildi. Liselere giriş ve yüksek öğretim kurumlarına hazırlık sağlayan kursun başarılarına bir yenisi daha eklendi. Kurs yöneticileri törenin ardından öğrencilere, ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür etti. Şampiyon olan 3 öğrencinin yanı sıra kitlesel başarı sağlayan eğitim kurumu, Gaziemir ve Üçyol'da yer alan şubeleri ile öğrencileri sınavlara hazırlamaya devam ediyor.