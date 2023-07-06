Togg’un baz versiyonunun fiyatı 1.2 milyon TL oldu

Mart ayında satışa çıkan yeli otomobil Togg'dan ilk zam haberi dün geldi. Ön siparişle satın alınan otomobilin baz versiyonu 953 bin TL'den satışa çıkmıştı. Yeni gelen fiyat güncellemesiyle T10X'in baz modelinin fiyatı 1 milyon 207 bin TL oldu. V2 RWD Standart Menzil fiyatı 252 bin lira zamla, 1 milyon 55 bin TL'den 1 milyon 307 bin TL'ye yükseldi. V2 RWD Uzun Menzil versiyonu ise 322 bin lira zam ile 1 milyon 215 bin TL'den 1 milyon 537 bin TL'ye çıktı. Togg'un opsiyon olarak sunulan özelliklerinin fiyatları ise V1 lansman özel paketi 20 bin TL, V2 lansman özel paketi 30 bin TL, panoramik cam tavan 25 bin TL ve Meridian Premium Ses Sistemi de 25 bin TL olarak açıklandı.