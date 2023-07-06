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Haberler Ekonomi TSK’nın gücüne güç katacak Derman’ın ilk teslimatı yapıldı

TSK’nın gücüne güç katacak Derman’ın ilk teslimatı yapıldı

TSK’nın gücüne güç katacak Derman’ın ilk teslimatı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Koluman AŞ tarafından yürütülen "8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç (DROPS) Projesi" çerçevesinde geliştirilen ilk araçlar teslim edildi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, zırhlı araçların, tankların ve mühimmatların harekat bölgesine taşınması, kumanda merkezleri ve benzeri yapıların istenen yerlere götürülmesi ve zarar görmüş araçların kurtarılması amaçlarıyla geliştirilen "Derman"ın ilk teslimatını gerçekleştirdiklerini belirtti.

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