  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Yerli buğday tohumu yüzleri güldürdü

Yerli buğday tohumu yüzleri güldürdü

Yerli buğday tohumu yüzleri güldürdü
Tarım ve Orman Bakanlığı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından kıraç topraklar için geliştirilen 'Taner' ve 'Selçuklu' ismi verilen yerli buğday tohumları ilk kez Denizli'nin Çal Belevi Mahallesi'ne ekildi. Tohum çıkışları, sap ve başak boyu istenilen seviyeye ulaşan tohumların bölgeye adapte olduğu görüldü. Denizli Tarım Orman İl Müdürlüğü, Tarım Orman Çal İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından sürekli kontrol altında tutulan buğday çeşitlerinin hasadı yaklaşık 15 gün içinde yapılacak.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA