Yerli buğday tohumu yüzleri güldürdü

Tarım ve Orman Bakanlığı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından kıraç topraklar için geliştirilen 'Taner' ve 'Selçuklu' ismi verilen yerli buğday tohumları ilk kez Denizli'nin Çal Belevi Mahallesi'ne ekildi. Tohum çıkışları, sap ve başak boyu istenilen seviyeye ulaşan tohumların bölgeye adapte olduğu görüldü. Denizli Tarım Orman İl Müdürlüğü, Tarım Orman Çal İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından sürekli kontrol altında tutulan buğday çeşitlerinin hasadı yaklaşık 15 gün içinde yapılacak.