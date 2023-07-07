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Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesinde
BIST 100 endeksi, 6.207,85 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Toplam işlem hacmi 55,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 6.207,85 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. BIST 100 endeksi, 6.207,85 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 72,83 puan ve yüzde 1,19 değer kazancıyla 6.179,60 puan oldu. Toplam işlem hacmi 55,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı. En çok kazandıran yüzde 2,77 ile bilişim oldu.
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