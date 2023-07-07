Denizli’de kooperatiflere 1,2 milyon lira destek

TİCARET Bakanlığı tarafından yürütülen KOOP-DES Programı çerçevesinde Denizli Valiliğince, kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere 3 yılda toplamda 1,2 milyon TL hibe desteği sağlandı. Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı çerçevesinde, projenin uygulandığı 3 yılda ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere ülke çapında 42,3 milyon lira, Denizli'de ise 1,2 milyon lira hibe desteği verildi. KOOPDES çerçevesinde 2020'de ilk uygulama olarak ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden 3 kooperatifin projelerine 328 bin 998,43 TL tutarında hibe verildi. 2021'de de kadın emeğini değerlendirme amacı güden 3 kooperatife 301 bin 368,75 TL tutarında hibe desteği verildi.