Dolar coştu demir uçtu!

İNŞAAT demiri ton fiyatı 19 bin TL'ye dayandı şantiyeler paydos etti. Konut fiyatlarında yaşanan artışın en büyük nedeni olarak gösterilen yeni konut üretiminin azalması gündeme geldi. Seçim öncesi başlayan dolar kurundaki yükseliş seçimden sonra adeta alev alırken 27 TL barajını zorlamaya başladı. Dolar kurundaki yükseliş demir fiyatlarında artışa neden oldu. İzmirli iş insanı Muzaffer Küçükdoğan "Demir fiyatları son zamanlarda gelen zamlarla birlikte yükselmeye başladı. Çin'de demir cevheri vadeli işlemleri, talepte iyileşmelerin meydana gelmesiyle yükselişe geçti. Satışlar bıçak gibi kesti sektör olarak destek bekliyoruz" diye konuştu.