Ege Yapı’dan İzmir’e 6 milyar liralık yatırım

Gayrimenkul sektöründe ulusal ve uluslararası projeleriyle dikkat çeken Ege Yapı, İzmir'e 6 milyar TL'lik yatırım yapacak. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, "Urla Kekliktepe projesiyle 1 milyar 100 milyon TL, Urla Yağcılar projesiyle 2 milyar 500 milyon TL, Alsancak 1 projesiyle 950 milyon TL, Alsancak 2 projesiyle 400 milyon TL ve Dikili projesiyle 1 milyar 50 milyon TL yatırım yapacaklarını açıkladı. Yaşanan deprem felaketinden sonra vatandaşların güvenli konuta yöneldiğinin altını çizen Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, "Projelerimizde önceliğimiz; yatay mimari kapsamında az katlı, sürdürülebilir enerji alt yapısına sahip ve depreme dayanıklı yapılar olması. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 7 milyar lira değerinde proje üreteceğimizi açıkladık. Bu projelerimiz arasında ilk defa İstanbul dışına çıkarak İzmir'e yapacağımız yatırımlarımızda yer alıyor" dedi.

YATAY MİMARİ ANLAYIŞI

İzmir yatırımlarına Kekliktepe projesi ile başladıklarını belirten Kabadayı, "Ayrıca Alsancak'ta 2 ayrı proje, Dikili'de villa ve bir otelin olduğu karma proje, Yağcılar'da 436 villadan oluşan projemiz olacak. İstanbul dışında yönümüzü İzmir'e çevirdik ve 6 milyar liralık yatırım yapacağız" dedi.