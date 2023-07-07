Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide rotayı çizdi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomide rotayı çizdi. Bakan Şimşek, ekonomi programının 3 temel bileşeninin "mali disiplinin tesisi, enflasyonun düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma, yapısal reformlar" olduğunu vurguladı. Yeni dönemde enflasyon hedefine uyumlu gelirler politikası uygulanacak, kademeli sıkılaştırma sürecek, mali disiplin güçlendirilecek. Ekonomide yeni dönem kadroları oluşturulurken gözler Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in uygulayacağı yeni politikalara çevrildi.

Bütçe disiplini, ekonomik reformlar ve kurumsal bağımsızlık konusunda büyük hassasiyet gösteren Bakan Şimşek, yeni ekonomi programının saç ayaklarını da bu kapsamda belirledi. Yeni ekonomik programa ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programımızın üç temel bileşeni var: Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi, enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası, makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar" ifadelerini kullandı.