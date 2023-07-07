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Haberler Ekonomi Kirazdaki fiyat krizini Kaymakam durdurdu

Kirazdaki fiyat krizini Kaymakam durdurdu

Kirazdaki fiyat krizini Kaymakam durdurdu
AFYONKARAHİSAR'DA, kiraz üreticileriyle, ihracatçı firmalar arasında fiyat dalgalanması nedeniyle kriz yaşandı. Kilosu 70 liraya kadar alımı yapılan kirazın fiyatı 1 gün sonra 35 liraya kadar düştü. Alımı durduran Kaymakamlık tarafından üreticilerle ihracatçıların bir araya getirildiği toplantılarda, kiraz alım fiyatı güncellenip, 45 lira bandına çekildi ve kriz aşıldı. Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, ihracatçı firmalarla kiraz üreticileri arasında fiyat dengesizliği konusunda ilçede anlaşmazlık doğduğunu söyledi.
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