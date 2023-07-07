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Sıfır araçtan fazla fiyata büyük ceza

Sıfır araçtan fazla fiyata büyük ceza
İKİNCİ el araç satışına ilave tedbirler getirildi. 1 yıl içinde 3'ten fazla araç satışı yapanların savunmaları alınacak. Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil piyasasında yaratılmak istenen arz talep dengesizliği ile birlikte, haksız kazanç sağlama girişimleri ve haksız ticari uygulamaları yakın takibe aldı. Bu kapsamda ikinci el otomobil satışlarına yeni tedbirler getiren Bakanlık, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına 1 Ocak 2024 tarihine kadar kısıtlama getirdi.
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