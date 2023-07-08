20 bin karayolu işçisine zam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Toplu iş sözleşmelerinde önceliğimiz hep çalışanları korumak olmuştur. Toplu iş sözleşme farkları en kısa sürede ödenecek" dedi. Bakan Uraloğlu, bakanlık merkez ve taşra teşkilatları ve Karayolları Genel Müdürlüğü işçilerinin toplu iş sözleşmeleri imza törenine katıldı. Bakan Abdülkadir Uraloğlu, imzalanan protokolle 20 bin işçinin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri, diğer özlük ve yan haklarında sahip olacakları kazanımlara değinerek, toplu iş sözleşme farklarının 20 bin işçiye de en kısa sürede ödeneceğini açıkladı.

"TAM 5 KATINA ÇIKARDIK"

Uraloğlu, "Alın terinin karşılığı sadece teşekkür olamaz. Bizler, 'işçinin ücretini teri kurumadan verin' hadisiyle çalışana haklarının verilmesinin ne kadar önemli olduğunu bildiren bir Peygamberin ümmetiyiz. Bu nedenle sosyal diyalogla işçi ve işverenlerimiz arasındaki hak ve hukuku her daim gözetme gayretinde olduk. Bir de müjde verelim sizlere; Toplu iş sözleşme farklarınız da en kısa sürede ödenecek" dedi. Törende TUHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Yol-İş Sendikası Başkanı Ramazan Ağar ve birçok sendika temsilcisi hazır bulunurken Uraloğlu, Türkiye'nin gelecek hedeflerine ulaşmada gerekli her türlü gayret ve kararlılığı sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, "Yaptığımız çalışmalarla bölünmüş yol uzunluğunu tam beş katına çıkardık. Şimdi 29 bin kilometre bölünmüş yola sahibiz. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6'dan 77'ye yükselttik" dedi.