  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Bedelli askerlik 122 bin 350 TL

Bedelli askerlik 122 bin 350 TL

Bedelli askerlik 122 bin 350 TL
Askerliğini bedelli yapmak isteyenlerin merak ettiği yeni bedelli askerlik ücretleri belli oldu. Bu yılın ikinci yarısında başvuranlardan 122.350 lira bedelli askerlik ücreti alınacak. Memur maaşlarına yapılan seyyanen zammın maaş katsayısı hesabına dâhil edilmemesi bedelli askerlik ücretinin daha fazla artmasını önlemiş oldu. Bedelli askerlik başvurusu yapanların başvurudan itibaren 2 ay içinde ücreti ödemeleri gerekiyor. Ödenecek ücret tutarı, ödemenin yapıldığı tarihteki maaş katsayısı üzerinden hesaplanıyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA