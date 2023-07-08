Bedelli askerlik 122 bin 350 TL

Askerliğini bedelli yapmak isteyenlerin merak ettiği yeni bedelli askerlik ücretleri belli oldu. Bu yılın ikinci yarısında başvuranlardan 122.350 lira bedelli askerlik ücreti alınacak. Memur maaşlarına yapılan seyyanen zammın maaş katsayısı hesabına dâhil edilmemesi bedelli askerlik ücretinin daha fazla artmasını önlemiş oldu. Bedelli askerlik başvurusu yapanların başvurudan itibaren 2 ay içinde ücreti ödemeleri gerekiyor. Ödenecek ücret tutarı, ödemenin yapıldığı tarihteki maaş katsayısı üzerinden hesaplanıyor.