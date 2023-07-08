Ek bütçe kanun teklifi Meclis’te

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ortaya çıkan ek bütçe kanun teklifi, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Türkiye ekonomisine yönelik harcamalara ilişkin bütçe belirlendikten sonra, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremin izlerini silmek için bütçenin genişletilmesi ihtiyacı doğdu. 11 ili derinden etkileyen depremin bütçeye getirdiği yük için ek bütçe yapılması zorunlu oldu. 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu.En yüksek bütçe AFAD'a ayrıldı. Ek bütçenin büyüklüğü 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin TL olarak belirlendi. Bütçede en yüksek ödenek 482,2 milyar TL ile AFAD'a ayrıldı. İkinci en yüksek ödenek 279 milyar 750 milyon 936 TL ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ayrıldı.