Emeklilere yüzde 25 zam

Memur, işçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dün görüşülen memur maaşında zam artışı ilgili vergi düzenlemelerini kapsayan kanun teklifine önerge ile yeni bir madde ihdas edildi. Maddeye göre, işçi, memur ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı artırılarak yüzde 25'e çıkarıldı.

ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

Söz konusu zam oranından 2023 yılı Ocak ayından önce ve 2023 yılı Ocak ayında emekli aylığı bağlanmış kişiler faydalanabilecek. Buna göre, EYT'den faydalanan vatandaşların da bu kapsama alınması için ayrı bir önerge verileceği öğrenildi. Kanun teklifine eklenen madde komisyonda kabul edildi. Torba teklifte memurlara ilişkin teklif gelmişti. Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. İnşallah gerekli açıklamayı yapacağız" ifadelerini kullanmıştı. Böylece milyonlarca vatandaşın merakla beklediği oran da netleşmiş oldu. Öte yandan, en düşük memur maaşını 22 bin 17 lira yapacak olan düzenleme maddesi de Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dün kabul edildi.