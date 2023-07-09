Eşi hastalanınca 2 yılda usta oldu

AYDIN'DA oto tamircisi eşinin hastalığı sürecinde geçici olarak tezgahın başına geçen 40 yaşındaki Kezban Sürücü, azmiyle 2 yılda usta oldu. İncirliova ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Kezban Sürücü, 2021 yılında, oto tamir ustası olan eşinin geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle işlerin başına geçti. Acarlar Meslek Lisesinde çıraklık eğitimi alan ve 6 ayın sonunda 93 puanla mezun olan Sürücü, eşinin evde olduğu dönemde işin inceliklerini öğrendi. İncirliova Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine de kısa sürede adapte olan Sürücü, araçların tüm bakımını yapıyor.

Eşinin bir yıl süren tedavisinin ardından işe dönmesiyle onunla el ele verip araçları tamir etmeye başlayan Kezban Sürücü, kendi deyimiyle dışarıda makyajı ve topuklu ayakkabılarıyla "Kezban Hanım" olarak geldiği dükkanda "Kezban Usta" olarak güne devam ediyor. Kezban Usta, bazen araç kaldırma liftinin altına giriyor bazen de araçların motorlarını tamir ediyor. Günün sonunda işçi tulumunu çıkaran Sürücü, aynanın karşısında makyajını yaparak iş yerinden ayrılıyor. Sürücü, bir kadın olarak sanayide çalışmaktan gurur duyduğunu söyledi.