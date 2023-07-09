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Haberler Ekonomi Karşıyaka Belediyesi’nde ek bütçe kabul edildi

Karşıyaka Belediyesi’nde ek bütçe kabul edildi

Karşıyaka Belediyesi’nde ek bütçe kabul edildi
KARŞIYAKA Belediyesi Meclisi temmuz ayı ikinci oturumunda meclisin onayına sunulan 500 milyon TL'lik ek bütçe oybirliği ile kabul edildi. Başkanvekili Yaşar Özcan idaresinde gerçekleştirilen ikinci oturumda 500 milyon TL'lik ek bütçe Cumhur İttifakı'nın da evet oyuyla oy birliği ile kabul gördü. Ek bütçenin Park ve Bahçeler, Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Temizlik İşleri, Tesisler, İşletme ve İştirakler, Mali Hizmetler ve Özel Kalem müdürlükleri için maaş ödemeleri, yatırım ve hizmet alımları için kullanılacağı açıklandı.
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