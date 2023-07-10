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Haberler Ekonomi Litvanyalı heyetten İzmir çıkarması

Litvanyalı heyetten İzmir çıkarması

Litvanyalı heyetten İzmir çıkarması
Avrupa'nın en hızlı gelişen ekonomilerinden birine sahip olan Litvanya'dan gelen iş insanları, firmalarla İzmir Ticaret Odası'nda buluştu. Ticari imkanları incelemek isteyen 11 Litvanyalı şirket yetkilisi, 1 günde 83 iş görüşmesi gerçekleştirdi. Organizasyonda İzmir'deki yatırım imkanları yabancı heyete detaylı bir şekilde aktarıldı. Litvanya-İzmir İş Forumu, Litvanya Ankara Büyükelçiliği ve Vilnius Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ile İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleşti. İZTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mahmut Erkoç, Türkiye ile Litvanya arasındaki ticari ilişkilere büyük önem verdiklerinin altını çizdi.
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