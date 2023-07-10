Türkiye’nin dört bir yanından ihracat atağı

MANİSA'NIN TARIM İHRACATI 423 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ

Ülkemizin en önemli tarım şehirleri arasında bulunan ve ürettiği birçok üründe ilk sıralarda yer alan Manisa'da tarım ve hayvansal ürün ihracatı döviz kazandırmaya devam ediyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Haziran ayı ihracat verilerine göre Kuru meyve ve hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, meyve sebze, su ürünleri ve hayvansal mamulleri, tütün, zeytin ve zeytinyağı ile yaş meyve ve sebze sektörlerindeki ihracat artışı sevindiriyor. Bu sektörlerde 2023 yılının ilk 6 ayında 423 milyon dolarlık ihracat elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde ise 350 milyon dolarlık ihracat gerçekleşmişti. Böylece Manisa'da 73 milyon dolarlık artış yaşandı. Manisa'da kuru meyve ve mamulleri sektörü Haziran ayında 18 milyon dolar olmak üzere 2023 yılının ilk 6 ayında 100 milyon doları geçen ihracatla ilk sırada yer aldı. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe 6 ayda 97 milyon dolarlık ihracat elde edildi. Geçen yılın aynı dönemine göre 71 milyon dolar olan ihracatını yüzde 36,8 artırarak 97 milyon dolara yükseldi. Su ürünleri ve hayvansal mamulleri sektöründe ihracat Haziran ayında 6 milyon dolar olmak üzere ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 artırarak 38 milyondan 42 milyon doları yükseldi.

AYDIN'DAN, 7 KITAYA KURU PATLICAN VE KURU BİBER

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 7 kıtaya kuru patlıcan ihraç eden Karaefe Ailesi, hem ekonomiye hem de kurutmacılıkla uğraşan binlerce kişiye destek oluyor. 5-6 kilometrelik alanda sebzeleri kurutan işçiler, yılda yaklaşık 7 bin ton kurutulmuş patlıcan başta olmak üzere dolmalık biber, kızartmalık biber, domates, fasulye, bamya gibi çeşitlerle zenginleştirdiği kurutulmuş sebzeleri Avustralya'dan Amerika'ya, Arabistan'dan Rusya'ya kadar birçok ülkeye ihraç ediyor.

86 ÜLKEYE 1600 TON PUL BİBER GÖNDERİLDİ

Türkiye'nin pul biber ihracatı, yılın ilk yarısında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9,54 artarak 5 milyon 441 bin dolara yükseldi. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye'den 2022 yılında 10 milyon 549 bin dolarlık pul biber ihracatı gerçekleştirildi. Bu yılın ilk yarısında toplam 86 ülkeye 1600 ton pul biber gönderildi.

AFYONKARAHİSAR'DAN 44 ÜLKEYE TARIM EKİPMANLARI SATILIYOR

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir firma, yerli imkanlarla imal ettiği balya makinesi ile ayçiçeği ve mısır hasat tablasını Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarındaki 44 ülkeye ihraç ediyor. Montajını kadınların yaptığı tarım makineleri 3 kıtada tarımsal üretime katkı sunuyor. 14 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyet yürüten firma, AR-GE çalışmaları sonunda balya makinesi ile ayçiçeği ve mısır hasat tablasında seri üretime geçti. Firma sahibi İsmail Elibol, "Ürettiğimiz tarım ekipmanlarını iç piyasa dışında başta Avrupa olmak üzere Asya ve Afrika ülkelerine ihraç ediyoruz" diye konuştu.

OTOMOTİV İHRACATI YÜZDE 20 ARTTI

Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine otomotiv ihracatını yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artırdı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi kayıtlarına göre sektör, ocak-haziran döneminde 190'dan fazla ülke, özerk ve serbest bölgeye ürün sattı. Otomotiv endüstrisinin ihracatı ilk yarıda, 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artarak 15 milyar 250 milyon 785 bin dolardan 17 milyar 337 milyon 288 bin dolara çıktı. Sektör, 6 aylık dönemde Türkiye'nin 123 milyar 376 milyon 635 bin dolar olan toplam ihracatından yüzde 16,1 pay aldı. Sektörün ocakhaziran döneminde AB ülkelerine dış satımı, 11 milyar 988 milyon 673 bin dolar oldu.