Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan enflasyon mesajı: Küresel enflasyonist dalganın etkilerini hafifletecek tedbirler aldık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ek Bütçe Kanun Teklifi Görüşmeleri'nde dikkat çeken enflasyon açıklamasında bulundu.

Cevdet Yılmaz, ''Enflasyonu tekrar düşürmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Sabit ve dar gelirliler başta olmak üzere vatandaşlarımızın refahı üzerindeki küresel enflasyonist dalganın etkilerini hafifletecek tedbirler aldık. 2022 yılı Ekim ayından itibaren geçen 8 aylık sürede enflasyon oranında 47,3 puan düşüş meydana gelmiştir'' dedi.

Yılmaz, Ek Bütçe Kanun Teklifi'nin gelir tahminlerine uyumlu bir şekilde hazırlandığını belirterek, ek bütçe kanun teklifi ile merkezi yönetim bütçe ödeneklerinin 1 trilyon 119,5 milyar lira, söz konusu giderlerin karşılığı olarak merkezi yönetim bütçe gelir tahminlerinin de aynı tutarda artırıldığını söyledi.