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Haberler Ekonomi Ev aşçıları için yaptılar Bilişim Vadisi’ne açıldılar

Ev aşçıları için yaptılar Bilişim Vadisi’ne açıldılar

Ev aşçıları için yaptılar Bilişim Vadisi’ne açıldılar
İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Sistemleri Mühendisliği mezunları Esra-Melis Sarıhan kardeşler ile Doç. Dr. Kaya Oğuz'ın geliştirdiği, ev aşçıları ile yemek tutkunlarını buluşturan 'Yedir' isimli uygulama, İzmir'deki Bilişim Vadisi'ne kabul edildi. 'Yedir' internet üzerinden ya da akıllı telefonda kullanılabilecek. 'Yedir'e ücretsiz üye olan kişiler, lezzetli ev yemeklerden sipariş verip, canlarının çektiği yemeğin yapılmasını isteyebiliyor. Evlerinin mutfağında hazırladıkları yemekleri satarak gelir elde etmek isteyen ev aşçıları da, Yedir'e kayıt olarak 'bir tıkla' tüketiciyle buluşabilecek.
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