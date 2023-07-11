İstihdam arttı işsizlik azaldı

TÜİK verilerine göre 15 yaş üstü işsiz sayısı mayısta önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 3 milyon 328 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0.5 puan azalarak yüzde 9.5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7.7'yken, kadınlarda yüzde 13 olarak tahmin edildi.

'MÜCADELEYE DEVAM'

İstihdam edilenlerin sayısı önceki aya göre 63 bin kişi artarak 31 milyon 716 bin kişi olurken, istihdam oranı ise yüzde 48.5'ye sabit kaldı. Oran erkeklerde üyzde 66'ken kadınlarda yüzde 31.4 olarak gerçekleşti. 15 - 24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1.6 puanlık azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi önceki aya göre 0.3 saat azalarak 44.1 saat olarak gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdam sayımızı her geçen gün daha da artırarak işsizlikle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.