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Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Şimşek duyurdu: Döviz rezervlerinde rekor artış

Son dakika: Bakan Şimşek duyurdu: Döviz rezervlerinde rekor artış

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "26 Mayıs'ta 98,5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran'da 108,6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Aynı dönemde net rezervler ise 14,2 milyar dolar iyileşme göstermiştir" dedi.

DHA
Son dakika: Bakan Şimşek duyurdu: Döviz rezervlerinde rekor artış

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Şimşek, paylaşımda, "Programımızın önemli bir hedefi de piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamaktır. 26 Mayıs'ta 98,5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran'da 108,6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Aynı dönemde net rezervler ise 14,2 milyar dolar iyileşme göstermiştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir. Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. İyileşmenin devamı için gereken adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

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