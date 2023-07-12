Aile Destek Programı ödemeleri hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere sağladığı Aile Destek Programı kapsamında ödemeler hesaplara aktardı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4,3 milyar lira ödeme yapacaklarını duyurdu. Türkiye Aile Destek Programı'nın bir yıl daha süreceğini belirten Göktaş, programın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının 39,3 milyar lirayı aştığını belirtti. Türkiye Aile Destek Programı'ndan 3,7 milyon hanenin yararlandığını ve hanelere gelirlerine göre 850 lira-1.250 lira arasında destek verdiklerini ifade eden Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemeleri bugün hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelere bu ay 3,3 milyar lira aile desteği, 1 milyar lira de çocuk desteği olmak üzere toplam 4,3 milyar lira ödeme yapacağız" dedi.