Aydın inciri artık Muğla’da da yetişecek

MUĞLA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, daha önce Ortaca ve Dalaman ilçelerinde oluşturulan incir bahçelerinden olumlu sonuç alınınca Muğla'daki incir üretim alanlarını genişletmek için bu defa 'Muğla İncir Bahçeleriyle Tatlanıyor' isimli bir proje başlattı. Proje kapsamında kurutmalık ve sofralık sarı lop incir projesinin 800 dekarlık bir alana yayıldığı Muğla'da incirin yeni gelir kapısı olmasının hedeflendiği belirtildi. Bu kapsamda Muğla'nın 13 ilçesinde 16 bin tüplü sarı lop incir fidanı toprakla buluştu. Yöresel incir çeşidi kaya incirinden alınan çeliklerle de bin 500 adet yerli incirin de üretme kazandırıldığı belirtildi.