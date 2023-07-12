Borsada tüm zamanların rekor seviyesi görüldü

BORSA İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 6.379,29 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Dün saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 47,71 puan ve yüzde 0,76 değer kazancıyla 6.318,13 puan oldu. Toplam işlem hacmi 60,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İSVEÇ VE AB ETKİSİ VAR

Bankacılık endeksi yüzde 1,10 ve holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,30 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,14 ile elektrik oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mayıs 2023'te cari işlemler hesabı 7 milyar 933 milyon dolar açık verdi. Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta dün gerçekleşen görüşmede önemli kararlar alınırken, Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini TBMM'ye sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirildi. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyon baskısının yumuşayabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, Vilnius'ta yapılan anlaşmanın Türk varlıklarını olumlu etkilemesinin beklendiğini kaydetti.