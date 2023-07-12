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Haberler Ekonomi Ecogreen Enerji Şirketi Tayçed üyesi oldu

Ecogreen Enerji Şirketi Tayçed üyesi oldu

Ecogreen Enerji Şirketi Tayçed üyesi oldu
Türkiye'nin güneş, biyogaz ve biyokütleye dayalı lisanslı enerji santrali portföyüne sahip tek şirketi olan Ecogreen Enerji, Tüm Atık ve Çevre Yönetimi Derneği'ne (TAYÇED) üye oldu. Ecogreen Enerji olarak gerek teknoloji gerekse çevreyle alakalı düzenlemelerde Türkiye'nin yenilenebilir enerji vizyonuna yakışan adımlar atmayı sürdürdüklerini ifade eden Ecogreen Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, "Atık yönetimi ve çevre konularında farkındalık oluşturan Ecogreen Enerji ailesi olarak, bu anlamlı birlikteliğin sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.
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