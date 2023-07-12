Suudi Arabistan ile ticari ilişkileri geliştirecek adım

Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail ve beraberindeki heyet, dün Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, ikili ticaret, karşılıklı yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, akıllı kent teknolojileri ve Türk firmalarının Suudi Arabistan'daki faaliyetleri kapsamında ilişkileri derinleştirmeye yönelik atılabilecek adımları değerlendirildi. Görüşme çerçevesinde iki ülke arasındaki ilişkileri daha ileri seviyeye taşımaya yönelik çalışmalara devam edileceğinin altı çizildi.