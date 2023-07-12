‘TCMB rezervlerindeki hızlı artış cesaret verici’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerindeki artışla ilgili açıklamalarda bulundu. Son dönemde rezervlerde gözlenen hızlı artışın cesaret verici olduğunu dile getiren Bakan Şimşek, Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikalara dikkat çekti.

14,2 MİLYAR DOLAR ARTTI

Bakan Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yürüttükleri ekonomi programının önemli bir hedefinin de piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamak olduğuna işaret etti. Şimşek, 26 Mayıs'ta 98,5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervlerinin, 30 Haziran'da 108,6 milyar dolar seviyesine çıktığını belirterek, "Aynı dönemde net rezervler ise 14,2 milyar dolar iyileşme göstermiştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir. Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. İyileşmenin devamı için gereken adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SUUDİLERE KRİTİK ZİYARET

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek. Bakan Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek. Şimşek ve Erkan'ın birlikte ilk yurt dışı ziyaretinin gerçekleşeceği bugünki görüşmeler kapsamında yatırımcı gruplarıyla toplantılar yapılacak. Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan ile ikili görüşme yapacak Şimşek'in, temaslarını tamamlamasının ardından yarın Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.