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Haberler Ekonomi Yılmaz: Enflasyon 8 ayda 47,3 düştü

Yılmaz: Enflasyon 8 ayda 47,3 düştü

Yılmaz: Enflasyon 8 ayda 47,3 düştü
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sunum yaptı. Yılmaz, "2022 yılında uyguladığımız politikalar ve aldığımız önlemlerle yakaladığımız yüksek büyüme ve artan gelir performansımız sayesinde yılı, sene başındaki öngörümüz olan yüzde 3,5 yerine yüzde 1 oranında bir bütçe açığı ile kapattık. Böylece, 2022 yılında beklenenin oldukça üzerinde bir bütçe performansı yakalamayı başardık. Enflasyonu tekrar düşürmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Sabit ve dar gelirliler başta olmak üzere vatandaşlarımızın refahı üzerindeki küresel enflasyonist dalganın etkilerini hafifletecek tedbirler aldık. 2022 yılı ekim ayından itibaren geçen 8 aylık sürede enflasyon oranında 47,3 puan düşüş meydana gelmiştir" diye konuştu.
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