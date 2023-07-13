Afet bölgesindeki ‘Uzman Ellere’ ek hibe

arım ve Orman Bakanlığı; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri gibi alanlarda eğitim gören genç girişimcileri kırsala çekmek amacıyla gerçekleştirdiği "Uzman Eller Projesi" kapsamında depremden etkilenen illerdeki gençlere 75 milyon liralık ek bütçe sağlayacak. Başvuruları onaylanan girişimciler kırsal alanda uygulayabilecekleri üretim modeli projelerine 250 bin liraya kadar yüzde 100 hibe alabiliyor. Afet bölgesinde 350 projeye 87,5 milyon lira hibe desteğine ek olarak 300 proje için 75 milyon lira daha ek bütçe verilecek. Ülke genelinde onaylanan proje sayısı 2 bin 500'e, hibe miktarıysa 625 milyon liraya çıktı. Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan 300 girişimcinin yer aldığı listeler, bugünden itibaren başvuru sahiplerinin bağlı oldukları tarım ve orman il müdürlüklerinin ilan panosunda açıklanacak.