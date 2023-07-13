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Haberler Ekonomi Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılıyor

Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılıyor

Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılıyor
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay 2 milyar 440 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırılmaya başlandığı bildirdi. Açıklamada, Evde Bakım Yardımı kapsamında, 2023 Ocak-Temmuz dönemi için tam bağımlı durumdaki engellisine evde bakmak isteyen ailelere, aylık 4 bin 336 lira nakdi yardım yapıldığı belirtildi. Bu ay 567 bin kişinin Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığı kaydedildi.
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