Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılıyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay 2 milyar 440 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırılmaya başlandığı bildirdi. Açıklamada, Evde Bakım Yardımı kapsamında, 2023 Ocak-Temmuz dönemi için tam bağımlı durumdaki engellisine evde bakmak isteyen ailelere, aylık 4 bin 336 lira nakdi yardım yapıldığı belirtildi. Bu ay 567 bin kişinin Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığı kaydedildi.